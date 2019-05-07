ديب: لماذا لم يشمل الإضراب كل المرافئ وإلى أين توجهت البواخر للتفريغ؟

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ الى ان هناك سؤالا برسم المعنيين: "لماذا لم يشمل الإضراب كل المرافئ فقط ​مرفأ بيروت​ أعلن الإضراب؟". اضاف ديب في صريح له على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "في ناس بسمنة وناس بزيت؟ وإلى أين توجهت البواخر للتفريغ؟"

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