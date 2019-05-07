طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا معتدلا ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ (تصبح تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات يتحول بعد الظهر الى غائم مع احتمال ​تساقط امطار​ محلية.

كما توقعت ان يكونطقس الاربعاء غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ، يتوقع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية. أما الخميس فيكون غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتوقع تساقط امطار محلية خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.