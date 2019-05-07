طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا معتدلا ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتشكل الضباب على المرتفعات يتحول بعد الظهر الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية.
كما توقعت ان يكونطقس الاربعاء غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية. أما الخميس فيكون غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتوقع تساقط امطار محلية خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.
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