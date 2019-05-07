اختطاف 5 بحارة هنود من قبل قراصنة في نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):
قالت وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير تفيد باختطاف 5 بحارة هنود من قبل قراصنة في نيجيريا.
وأضافت سواراج - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن هناك تقارير إخبارية أفادت باختطاف 5 بحارة هنود من قبل قراصنة في نيجيريا، مشيرة إلى أنها طالبت المفوض السامي الهندي بمناقشة هذا الأمر على أعلى مستوى مع الحكومة النيجيرية من أجل إطلاق سراحهم.
ولم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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