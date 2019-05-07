العثور على حطام طائرة تقل 13 شخصا بعد اختفائها في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام محلية مكسيكية، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على حطام طائرة خاصة كانت اختفت، وعلى متنها 13 شخصًا في منطقة جبلية شمالي المكسيك.
وذكرت تقارير أولية أن الطائرة كان على متنها 14 شخصًا.
وقال ميجيل ريكيلمي، حاكم ولاية كواويلا الشمالية الشرقية، إن الطائرة "بومباردير تشالنجر 601" اختفت من على شاشات الرادار أمس أول الأحد، عندما كانت في طريقها من مدينة لاس فيجاس الأمريكية إلى مدينة مونتيري المكسيكية.
وذكرت صحيفة "لا جورنادا" اليومية أن حطام الطائرة شوهد من الجو بالقرب من منطقة إيركوليس، وهي منطقة تعدين في ولاية كواويلا.
وتوجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي يصعب الوصول إليها بالقرب من بلدية أوكامبو.
وكان ركاب الطائرة في زيارة إلى مدينة لاس فيجاس الأمريكية لمشاهدة مباراة ملاكمة. وأفاد موقع ميلنيو الإخباري بأنه يعتقد أن جميع من كانوا على متنها قتلوا في الحادث. ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.
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