مقتل 13 شخصاً في تحطم طائرة شمال المكسيك

تحطمت طائرة خاصة مكسيكية على متنها 13 شخصاً والتي كانت متجهة من مطار لاس فيغاس في الولايات المتحدة إلى ولاية "نويفو ليون" في شمال المكسيك.
وذكرت السلطات المكسيكية أنه تم العثور على حطام الطائرة - طراز "بومباردييه تشالنجر 601 " التي اختفت يوم الأحد الماضي عن شاشات الرادار - في ولاية "كواهويلا" في شمال المكسيك.
وقالت الحكومة في ولاية "كواهويلا" إنه تم رصد حطام الطائرة في منطقة جبلية خلال عملية بحث جوي، ويعتقد أن يكون سبب الحادث سوء الأحوال الجوية.
وأضافت أن الطائرة كانت تقل 10 ركاب وطاقماً من ثلاثة أفراد هم الطيار ومساعدة ومضيفة.
وقال ميجيل ريكيلمي، حاكم ولاية كواويلا الشمالية الشرقية، إن الطائرة "بومباردير تشالنجر 601" اختفت من على شاشات الرادار يوم الأحد، عندما كانت في طريقها من مدينة لاس فيجاس الأميركية إلى مدينة مونتيري المكسيكية.
وذكرت صحيفة "لا جورنادا" اليومية أن حطام الطائرة شوهد من الجو بالقرب من منطقة إيركوليس، وهي منطقة تعدين في ولاية كواويلا.
وتوجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي يصعب الوصول إليها بالقرب من بلدية أوكامبو.
وكان ركاب الطائرة في زيارة إلى مدينة لاس فيجاس الأميركية لمشاهدة مباراة ملاكمة، وأفاد موقع ميلنيو الإخباري بأنه يعتقد أن جميع من كانوا على متنها قتلوا في الحادث.
ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.
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