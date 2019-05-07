ميانمار تفرج عن صحفيي "رويترز"

أفرجت ميانمار، صباح اليوم الثلاثاء، عن صحفيين اثنين من وكالة أنباء رويترز كانا يقضيان حكما بالسجن لمدة سبعة أعوام بدعوى انتهاك قانون الأسرار الرسمية للبلاد، حسبما أفادت الوكالة الإخبارية.

وكانت السلطات ألقت القبض على "وا لون" و"كياو سوي أو" في ديسمبر 2017 أثناء قيامهما بتغطية مجزرة من جانب قوات الجيش في ميانمار بولاية راخين.

وتم إطلاق سراحهما اليوم الثلاثاء، بموجب عفو رئاسي بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم في السجن.

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ووفقاً لممثلي الادعاء، تم العثور على وثائق حكومية سرية بحوزة الصحفيين أثناء عملية تفتيش روتينية لشرطة المرور.

ويقول الصحفيان إن الشرطة قامت بدس تلك الوثائق معهما من أجل منعهما من إعداد تقاريرهما الصحفية.

وكان الصحفيان يحققان في مقتل قرويين من أقلية الروهينجا المسلمة على أيدي قوات الأمن ومدنيين عندما ألقي القبض عليهما في ديسمبر. وقال الصحفيان إنهما لم يرتكبا أي جريمة.