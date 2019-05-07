كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء أول رمضان في 3 بلدان عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في 3 دول عربية، في حين أن بقية أقطار العالم العربي كانت قد بدأت شهر الصوم الاثنين.

ففي مسقط، فقط أعلنت لجنة استطلاع رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الأحد وعليه يكون الاثنين المتمم لشهر شعبان والثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام.

‎وفي الرباط، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر بيان، أن غرة رمضان ستكون الثلاثاء، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

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وفي نفس السياق أعلنت دولة جزر القمر أن الثلاثاء هو أول رمضان.

وكان الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في 19 دولة عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والكويت والبحرين واليمن والأردن وقطر والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال وموريتانيا.