كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوقع عقود حزمة من المشاريع الحيوية بشبـوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم عقود حزمة من المشاريع الحيوية لقطاع المياه في محافظة شبوة اليمنية، وذلك في اطار اهتمام الهيئة بدعم وتحسين مشاريع البنية التحتية إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي محافظة شبوة بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

واكد الأستاذ حميد بن راشد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي وممثل الهيئة في محافظة شبوة إن توقيع عقود حزمة المشاريع بمحافظة شبوة يأتي تجسيداً للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة لأبناء شبوة وتعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتخفيف معاناتهم وحل مشكلات شح المياه وندرتها بالإضافة إلى دعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف التي يتعرضون لها.

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ومن جانبه أشاد المهندس مروان بارويس نائب مدير مؤسسة مياه الريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر لدعم أبناء شبوة خاصة والشعب اليمني عامة في مختلف المجالات والتي ساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى الفوائد من وراء توقيع هذه العقود ممثلة في الارتقاء بمستوى قطاع المياه وتوفير مياه الشرب والري والتخفيف على السكان مشقة الحصول على الماء من خلال دعم مشاريع المياه المتنوعة.