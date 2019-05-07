النقب: إصابة خطيرة بانقلاب شاحنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح خطيرة في حادث انقلاب شاحنة على شارع رقم 25 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه "تسلم مركز نجمة داوود الحمراء في النقب بلاغا، في تمام الساعة 04:36، مفاده انقلاب شاحنة على شارع رقم 25 عند مفترق وادي العربة في الجنوب لاتجاه ديمونا. وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لمصاب شاب (20 عاما) وصفت جراحه بالخطيرة وإصابة في البطن والأطراف، وعلى أثره تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى 'سوروكا' لتلقي العلاج اللازم".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وجرى فتح شارع رقم 25 أمام حركة سير المركبات بعد أن أغلق لعدة ساعات بسبب الحادث.