انت الان تتابع تفاصيل خبر مجهولون يغتالون قيادياً بالحراك الجنوبي في عدن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 08:49 صباحاً - اغتال مسلحون مجهولون في وقت متأخر، أمس الاثنين، القيادي في الحراك الجنوبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عبدالله حسين القحيم، بأكثر من (30) رصاصة، في مناطق مختلفة من جسده، قرب منزله وفق مصادر إعلامية يمنية.

ونعى المجلس الاعلى للحراك الثوري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، القحيم، ووصفه بأحد أبطال الحراك الجنوبي منذ انطلاقته في العام 2007.

ودعا السلطات الرسمية للكشف عن قتلته القحيم وتفسير ما يتعرض له قيادات المجلس الأعلى من استهدافات متلاحقة وبأشكال مختلفة منها القتل.

وقال المجلس إنه يتابع أبعاد عملية الاغتيال التي أودت بقيادي بارز من قيادات الجنوب الوطنية.

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وهذه ثاني عملية اغتيال تطال قيادي في المجلس الأعلى للحراك الثوري خلال أسبوع، بعد اغتيال القيادي في المجلس نفسه رامي محمد المصعبي، الخميس الماضي، برصاص مسلحين مجهولين في جولة كالتكس بعدن.

ويعد المجلس الأعلى للحراك الثوري أحد المكونات الجنوبية المناهضة للمجلس الانتقالي الذي تشكل في مايو 2017، بدعم من دولة الإمارات، ويرأسه محافظ عدن الأسبق عيدروس الزبيدي.

يشار إلى أن الإمارات تستخدم "كتائب أبو العباس" التي يقودها السلفي عبده فارع المكني "أبو العباس"، من أجل السيطرة على عدد من المؤسسات الحكومية في عدة مناطق باليمن.

وتنفذ هذه الكتائب مجموعة من الاغتيالات لعناصر من الجيش الوطني اليمني، وقضاة وقادة بالمقاومة الشعبية ، وخطباء المساجد، وتفجيرات في عدد من المناطق، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.