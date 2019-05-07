انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة: تهديدات إيران تستهدف قوات أمريكا بـ3 دول عربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 08:49 صباحاً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن تهديدات إيرانية كانت تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا واليمن عبر جماعات مسلحة موالية، إلى جانب هجمات على مصالح أمريكية في الخليج باستخدام طائرات مسيرة.

وأضافت الصحيفة أن التهديدات الإيرانية كانت تتضمن كذلك شن هجمات منسقة في مضيق باب المندب بجنوب غرب اليمن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة بات شانهان قال إن الإعلان عن نشر حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" ومجموعة من القطع الحربية في منطقة الشرق الأوسط يمثل إجراء احترازياً رداً على تهديدات إيرانية جدية.

ودعا شانهان إيران في تغريدة على "توتير" إلى الكف عن ما وصفها بالاستفزازات، وأكد أن الولايات المتحدة ستحمل طهران مسؤولية أي هجوم على القوات الأمريكية أو مصالح الولايات المتحدة.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إن بلاده لاحظت أنشطة إيرانية تشير إلى احتمال وقوع تصعيد.

وأضاف بومبيو أن هذا الأمر دفع واشنطن لاتخاذ إجراءات ملائمة على المستوى الأمني، أو على صعيد توفير خيارات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على أي تطورات مستقبلية.

وصرح مسؤول أمريكي لشبكة "سي أن أن" بأن التهديدات الإيرانية كانت موجهة إلى القوات البحرية والبرية الأمريكية في المنطقة، وأضاف أن عمليات نشر حاملة الطائرات ومجموعتها الحربية تهدف على وجه التحديد إلى ردع أي أعمال عسكرية إيرانية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال أمس الاثنين، إن واشنطن سترسل حاملة الطائرات إلى منطقة عمل القيادة المركزية بمنطقة الخليج، وذلك في إطار الرد على عدد من مؤشرات التصعيد المقلقة والتحذيرات، برسالة واضحة لإيران بأن أي هجوم على مصالح أمريكا أو حلفائها سيقابل بقوة صارمة.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي المعروف بمواقفه المتصلبة تجاه طهران إن "أمريكا لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، إلا أننا على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة أو من الحرس الثوري الإيراني أو القوات النظامية الإيرانية".

بالمقابل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني كيوان خسروي إن تصريحات بولتون بشأن إرسال حاملة الطائرات لنكولن "تدخل في إطار الحرب النفسية".

وأضاف خسروي أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول اختبار قوة القوات المسلحة الإيرانية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن السياسات والتحركات الأمريكية تعقد أوضاع المنطقة.

وأضاف روحاني أن استهداف أمريكا صادرات إيران النفطية هدفه ضرب استقرار المنطقة وأمن شعوبها، داعياً دول المنطقة -خصوصاً الخليجية- للتعاون سياسياً وأمنياً.

وكان الحرس الثوري الإيراني هدد آخر الشهر الماضي بإغلاق مضيق هرمز بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستلغي الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لثمانية مشترين للنفط الإيراني، ومطالبتها لهم بوقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو الحالي أو مواجهة عقوبات أمريكية.

ونقل موقع "الجزيرة" عن متحدثة باسم البنتاغون قولها إن حاملة الطائرات سوف تختصر مهمتها في منطقة عمليات الأسطول السادس والتي تتضمن البحر الأبيض المتوسط، لتنتقل إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس وضمنها منطقة الخليج في ضوء إعلان مستشار الأمن القومي بشأن تهديدات إيران.

ورفضت المتحدثة باسم البنتاغون الإفصاح إن كانت حاملة الطائرات ستمدد مهمتها في منطقة القيادة المركزية التي تشمل منطقة الخليج العربي.