معلومات استخباراتية: خطط إيرانية لاستهداف القوات الأمريكية في العراق

وأضافت أنه "تتوفر لدى الاستخبارات أيضا معلومات أخرى تدل على وجود خطط إيرانية لشن هجوم على القوات الأمريكية الموجودة في الكويت"، مشيرة الى ان "الخطر يأتي من جانب إيران برا وبحرا".
وتابعت أنها "أصيبت بدهشة بخصوص الخطط الإيرانية التي يورد اسم الولايات المتحدة فيها كهدف محتمل".
وذكرت الصحيفة أنه "ليس من الواضح فيما إذا كان الحديث في المعلومات الاستخباراتية هذه يدور عن خطط إيرانية حتمية أو خطط مرهون تنفيذها بمستوى حدة التوتر في العلاقات بين الدولتين".
وتشير معلومات المصادر العسكرية إلى أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيت ماكينزي طالب بتزويده بالمزيد من الوحدات العسكرية بعد الحصول على المعلومات الاستخباراتية حول الخطر المنطلق من جانب إيران.
وردا على ذلك تنوي إدارة الرئيس ترامب إرسال حاملة طائرات وما بين 4 و6 قاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، كما لا يستبعد إرسال أنظمة "باتريوت" المضادة للصواريخ إلى المنطقة.
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