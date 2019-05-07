الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال في شمال غرب سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، أطراف النزاع في شمال غرب سوريا إلى حماية المدنيين ووقف القتال فورا، معربا عن قلقه من تزايد حدّة الاشتباكات هناك.

وقال جوتيريس في بيان: "في 5 مايو/أيار أصيبت ثلاثة مراكز طبية بغارات جوية مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمّت مهاجمتها منذ 28 أبريل/نيسان إلى سبعة مراكز على الأقلّ".

Advertisements

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين، مطالبا طرفي النزاع بأن يلتزموا مجدّداً باحترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 سبتمبر/أيلول ".

وأوضح البيان أن الأمين العام يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا بين "قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة وقوات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية".

وتسبّبت معارك عنيفة اندلعت الإثنين في شمال غرب سوريا بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بسقوط 43 قتيلاً من الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.