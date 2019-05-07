بالصور.. الإفراج عن صحفيي رويترز بعد 500 يوم في سجون ميانمار

قال شهود عيان إن صحفيي رويترز اللذين سجنا في ميانمار بعد إدانتهما بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية أطلق سراحهما من سجن على مشارف العاصمة يانجون، الثلاثاء، بعد أن أمضيا 500 يوم خلف القضبان.





وأدين الصحفيان وا لون (33 عاما) وكياو سوي أو (29 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية، وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

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ورفضت المحكمة العليا في يانجون طعنا أوليا قدمه محامو الدفاع على إدانة الصحفيين، وقالت إنهما تصرفا بطريقة تبين أنهما كانا ينويان الإضرار بالأمن القومي، وردا على ذلك الحكم، أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، على "تويتر" أن القرار مقلق جدا ويظهر إخفاق محاكم ميانمار "في اختبار أساسي في الديمقراطية".





وكان الصحفيان يعملان قبل اعتقالهما في إعداد تحقيق لرويترز بشأن مقتل 10 رجال وفتيان من الروهينجا المسلمين على يد قوات الأمن ومدنيين بوذيين في ولاية راخين بغرب ميانمار أثناء حملة للجيش بدأت في أغسطس/آب 2017، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن الحملة أدت إلى فرار أكثر من 730 ألفا من الروهينجا إلى بنجلاديش.



