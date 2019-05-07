إيفانكا ترامب توجه رسالة للمسلمين

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وجهت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رسالة لعموم المسلمين في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت إيفانكا في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم"، وذلك بمناسبة أول أيام الشهر الفضيل في العديد من الدول العربية والإسلامية.
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مقدم بواسطة: RUPTLY
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إيفانكا ترامب في جولة افريقية لدعم المرأة
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وفي وقت سابق، وجه ترامب رسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا والعالم قال فيها: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".
المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.