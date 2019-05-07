دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيفانكا ترامب إيفانكا ترامب توجه رسالة للمسلمين

وجهت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رسالة لعموم المسلمين في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت إيفانكا في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم"، وذلك بمناسبة أول أيام الشهر الفضيل في العديد من الدول العربية والإسلامية.

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سيبيريا: رياضة التزلج للمتنكرين فقط قامت مجموعة من المتزلجين المتنكرين في القفز فوق حوض سباحة طوله 25 مترًا محاولين عبوره دون الغطس داخله في مدينة كراسنويارسك السيبيرية. جاء هذا النشاط ضمن مسابقة "غورنولوزهينك" السنوية في نسختها الثالثة عشر. على الرغم من أن هدف المتسابقين كان التزلج فوق حوض السباحة إلا أن بعضهم تمكن من الطيران فوقه. RUPTLY

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وفي وقت سابق، وجه ترامب رسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا والعالم قال فيها: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".

المصدر: RT