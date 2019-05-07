وقال القصر: "دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا (...) كان دوق ساسكس حاضرا وقت الولادة".
من جانبه، أكد الأمير هاري التقارير الصحفية التي تحدث عن إنجاب زوجته، دوقة ساسكس.
وقال الأمير هاري:" لقد كان الأمر مذهلا. أنا فخور جدا بزوجتي"، بحسب ما أوردت "سكاي نيوز".
وأضاف :" كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن لي تصورها".
وكانت تقارير صحفية في بريطانيا رجحت، الأحد، أن تكون ماركل، قد أنجبت، قائلة إن المولود بنت، الأمر الذي يتناقض مع إعلان الأمير هاري.
وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري، 34 عاما، رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب "لوجستية" هي التي دعت إلى الإرجاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تضع مولودها.. والأمير هاري يكشف نوعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.