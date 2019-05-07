ميغان ماركل تضع مولودها.. والأمير هاري يكشف نوعه

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان - أرشيفية

وقال القصر: "دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا (...) كان دوق ساسكس حاضرا وقت الولادة".

من جانبه، أكد الأمير هاري التقارير الصحفية التي تحدث عن إنجاب زوجته، دوقة ساسكس.

وقال الأمير هاري:" لقد كان الأمر مذهلا. أنا فخور جدا بزوجتي"، بحسب ما أوردت "سكاي نيوز".

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وأضاف :" كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن لي تصورها".

وكانت تقارير صحفية في بريطانيا رجحت، الأحد، أن تكون ماركل، قد أنجبت، قائلة إن المولود بنت، الأمر الذي يتناقض مع إعلان الأمير هاري.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري، 34 عاما، رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب "لوجستية" هي التي دعت إلى الإرجاء.