ميجان زوجة الأمير هاري تضع مولودا ذكرا

شاهد: حجم الدمار الذي خلفته صواريخ غزة على إسرائيل

عشرات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة و سقطت على مستوطنات إسرائيلية، خلفت دمارا ماديا هائلا و حصدت أربعة أرواح إسرائلية بحسب اخر الإحصائيات . وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، اعترض نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعا لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة. وقالت الشرطة إن صاروخا أصاب منزلا في عسقلان وقتل رجلا إسرائيليا (58 عاما). وكان أول مدني إسرائيلي يقتل في مثل هذا الهجوم منذ الحرب التي شهدها قطاع غزة عام 2014 واستمرت سبعة أسابيع. وقال مسؤول في مستشفى محلي إن هجومين منفصلين قتلا رجلين في المدينة الواقعة في جنوب إسرائيل. وتفجرت أحدث جولة من القتال قبل ثلاثة أيام ووصلت ذروتها يوم الأحد عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين في إسرائيل وأدت هجمات إسرائيلية إلى قتل 19 فلسطينيا أكثر من نصفهم مدنيون قبل الإعلان عن هدنة يقال إنها بوساطة مصرية بحسب مسؤولين فلسطينيين . وكانت الأوضاع الأمنية قد تدهورت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد مقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات يوم الجمعة قرب السياج الحدودي، وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. للمزيد على يورونيوز: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين في اشتباكات غزة ونتنياهو يأمر جيشه بتكثيف الضربات إسرائيل تقتل قياديا في حماس في أول ضربة موجهة منذ سنوات مقتل 7 فلسطينيين بينهم رضيعة ووالدتها الحامل مع تصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة

Euronews (Ar)