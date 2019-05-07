شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى: المعارضة التركية لن تسمح لأردوغان بمواصلة الديكتاتورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى إلى توسيع الصدام مع جميع فئات الشعب التركى، فى ظل تعمده الهيمنة على جميع مؤسسات الدولية التركية، مشيرا إلى أن إلغاء الانتخابات فى مدينة إسطنبول يؤكد أن أردوغان يصر على استخدام سياسة التنكيل والصدام.

وقال الباحث السياسى، إن أردوغان يشعر بالخطر الشديد من تراجع شعبية حزبه العدالة والتنمية خاصة بعد ما كشفته انتخابات المحليات من فوز للمعارضة التركية فى البلدان الرئيسية وخسارة لحزب أردوغان، وهو ما جعل الرئيس التركى يضغط بشكل كبير لإعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول باعتبارها مسقط رأسه.

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وتوقع طه على، تصعيد من قبل المعارضة التركية ضد إلغاء انتخابات فى مدينة إسطنبول، موضحا أن المعارضة سأمت من الديكتاتورية التى يمارسها الرئيس التركى، وعدم احترامه لمبادئ الديمقراطية، ولن تسمح له بمواصلة العربدة فى تركيا.