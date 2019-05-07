"التموين" تطلق القافلة الـ97 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

كتب مدحت وهبة

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية القافلة رقم 97 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمحافظات المختلفة. كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين بتوفير كافة المنتجات الغذائية للشركات التابعة أول بأول. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بإنشاء غرفة...

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