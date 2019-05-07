الغارديان: دولة الخلافة انتهت إلا أن تنظيم داعش لديه خطة جديدة

لفتت صحيفة "الغارديان" في مقال بعنوان "دولة الخلافة انتهت، إلا أن تنظيم داعش لديه خطة جديدة"، الى إنه بعد مرور سنوات على آخر ظهور لزعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي، فإنه عاود الظهور مرة ثانية في فيديو دعائي. وأضافت أن "هذا الرجل في الفيديو الأخير ليس الخليفة الذي يلقى عظة أمام اتباعه، بل هو شخص هارب من العدالة"، مشيرة إلى أن المحللين تطرقوا إلى فترة مماثلة حين تم الكشف فيها عن صور لثاني رجل في تنظيم الدولة الإسلامية أبو مصعب الزرقاوي، وذلك قبل أسابيع من مقتله.

واوضحت إن الزرقاوي ظهر في ذلك الفيديو جالساً على وسادات على الأرض، في غرفة بلا نوافذ مع إضاءة خافتة، حاملاً سلاحاً في يده. وأشار المقال إلى أن البغدادي يعيش اليوم في "فقاعة أمنية صغيرة مليئة بالموالين له"، مضيفاً أنه أشبه بالحيوان الفار في جو مليء بالعدائية، كما أنه يعيش في خوف من أن أي شخص قد يسلمه للحصول على الجائزة التي رصدتها لمن يدلي بمعلومات عنه والتي تبلغ قيمتها نحو25 مليون دولار أمريكي".

واوضحت أن تنظيم "داعش" باق في أذهان الناس، كما أن تسجيلاته الدعائية التي تقلصت بشكل كبير بعد خسارته للموصل والرقة، عادت اليوم إلى الصدارة، مشيرة إلى أن نشاطاته في العديد من الأقاليم، وتحت راية العمليات العالمية "الانتقام للشام" بدأت تحصد العديد من الأرواح.

واعتبرت إنه من المهم الآن بالنسبة لتنظيم داعش بعد "انهيار المدينة الفاضلة التي دعا إليها"، إصدار فيديوهات تدعو الناس للاستمرار في القتال في الخفاء، فتنظيم داعش يحتاج إلى الحفاظ على بقايا "دولة الخلافة".