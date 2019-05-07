زلزال شدته 7.2 درجة يضرب شرق غينيا الجديدة

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ إن زلزالا بلغت شدته 7.2 درجة وقع في شرق دولة ​بابوا غينيا​ ​الجديدة​ صباح اليوم. وأوضحت الهيئة إن مركز الزلزال جاء على عمق 127 كيلومترا تحت سطح الأرض في منطقة تبعد نحو 66 كيلومترا جنوب غربي بلدة لاي في الطرف الشرقي من البلد الجبلي. ولم ترد ​تقارير​ بعد عن وقوع أضرار.

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