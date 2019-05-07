مجلس نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للخليوي يلوّح بالاضراب

اعتبر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في ​لبنان​ ان "الزيادة السنوية على الرواتب هي جزء من الحقوق المكتسبة والتي نص عليها عقد العمل الجماعي (المادة 26 ) وبالتالي هي حقوق مكتسبة وتدخل في اساس الراتب وتشكل جزءا لا يتجزأ منه. فلا يجيز ​قانون العمل​ وقانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم والاجتهاد المساس بتلك الحقوق مهما كانت الظروف وهي حق ثابت للموظفين غير معلق على مشيئة واستنساب رب العمل".

وأكدت ان "الإسراع في اقرار الزيادات السنوية أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، ولا سيما ان ​سلسلة الرتب والرواتب​ لم تشمل موظفي الشركتين (تاتش والفا) شأنهم شأن باقي موظفي ​القطاع الخاص​ الذين لم تشملهم السلسلة، لا بل إن القدرة الشرائية للموظفين انخفضت من جراء إنعكاس السلسلة على ​الأقساط المدرسية​ والمواد الاستهلاكية وتلفت النقابة نظر كل المعنيين. إن موظفي الشركتين هم اساس هذا القطاع ويملكون من الخبرات والشهادات التي ساعدت في تطوير هذا القطاع، وبالتالي يجب النظر الى معاشاتهم ومكتسباتهم من هذه الزاوية، وليس من باب العبء الوظيفي، وان جميع الموظفين ملتزمين بالأنظمة الداخلية للشركات بطريقة احترافية متناهية واي حديث خارج هذا السياق نعتبره مرفوضا رفضا قاطعا. ان النقابة تتابع هذا الموضوع مع إدارة الشركتين و​وزارة الاتصالات​ وتناشدهم إقرار الزيادات والترقيات، المنتظرة من قبل جميع الموظفين، بأسرع وقت ممكن، وهذا الملف يجب الا يبقى خاضعا للتأجيل تحت اي سبب من الأسباب والتأجيل المستمر سوف يدفع النقابة مرغمة الى استعمال حقها في اللجوء الى كافة الإجراءات (بما فيها الاعتصام والتظاهر والإضراب وغيرها) التي كفلها ​الدستور​ والقانون للحفاظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم".

عن عقد العمل الجماعي، اكدت النقابة أنها تقوم بـ "الاتصالات اللازمة مع وزارة الاتصالات وبشكل مستمر لتحديد اللقاء المرتقب مع وزير الاتصالات ​محمد شقير​ لمناقشة التعديلات على عقد العمل الجماعي والسبل الآيلة لإقراره، ولا سيما أن هذه التعديلات تعتبر جزءا من عملية التطوير لشبكة الأمان الاجتماعي للموظفين وعائلاتهم، وترى النقابة انه ليس من مبرر لتأجيل اللقاء أكثر من ذلك، وبل اصبح لعقده ضرورة قصوى".