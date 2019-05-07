اعلن رئيس نقابة موظفي ​مصرف لبنان​ عباس عواضة ان النقابة تتجه إلى تعليق الإضراب. وكان موظفو مصرف لبنان قد عقدوا جمعية عمومية أعلنوا فيها الإضراب المفتوح، احتجاجاً على المس برواتبهم في الموازنة التي يتم درسها في مجلس الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: نتجه إلى تعليق الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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