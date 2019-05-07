جعجع التقى وفدا من جمعيّة "رام" من جمعيّة "رام"

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، وفداً من جمعيّة "رام" ضم عدداً من مصابي الحرب وأعضاء مجلس إدارة الجمعيّة يتقدّمهم رئيس الجمعيّة جورج عون في حضور الأمين المساعد لشؤون الإدارة جورج نصر ورئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى جورج العلم. وعرض الوفد على رئيس "القوّات اللبنانيّة" المشاريع التي تنوي الجمعيّة القيام بها لمساعدة مصابي الحرب، فقدم د. جعجع بدوره كل الدعم للجمعيّة "على العمل الذي تقوم به وهو من أهم الأعمال في مسيرة قضيتنا والأكثر تقديراً في عيون الله فاهتمامكم برفاقنا المصابين هو رسالة مقدّسة وأنتم تؤدونها على أكمل وجه".

وتمنى جعجع لـ"رام" كل النجاح في مسعاها لتحقيق المشاريع التي تعزتم القيام بها، داعياً جميع الرفاق والأصدقاء والمناصرين في الوطن وبلدان الإنتشار إلى التعاون مع هذه الجمعيّة التي تهدف إلى بلسمة جراح من ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل القضيّة والوطن، الأمر الذي يعتبر فعل التزام بالقضيّة ومن ضحوا في سبيلها.