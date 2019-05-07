شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على فتحه باب الحوار مع العمال، لافتا الى ان "لقاءه أمس مع الرئيس عون في قصر بعبدا، جاء من ضمن اطار اعطاء العمال حقوقها، لان الشارع غير مضمون ونحن لم نلجأ الى الشارع بل قمنا باضراب داخل مؤسساتنا."
وأكّد الاسمر في حديث اذاعي ان "السبب الذي دفع العمال الى التحركات الواسعة، جاء بسبب شعورهم بأن كل الاجراءات التقشفية في الموازنة تستهدف الموظفين في القطاع العام لتشليحهم حقوقهم، في حين لم نر القضاء يسعى لاسترداد الاموال المنهوبة ولم نرى توجهاً بحث التفتيش المركزي على القيام بدوره الرقابي والحسابي، كما لم نر اي توجه لوقف التهرب الضريبي في الجمارك، بل فقط اجراءات تستهدف الموظفين في القطاع العام".
وإذ كشف الأسمر ان "من الممكن ان يزور وفد من الاتحاد العمالي العام اليوم قصر بعبدا لاستكمال الحوار الذي بدأ أمس،" أكّد ان "الاضرابات لن تتوقف الا بالغاء المادة 61 من الموازنة التي تمس الموظفين كما الغيت المادة 60 أمس المختصة بمصرف لبنان،" داعياً "الى عدم السماح بالمس بالعقد الاجتماعي الذي يحتاج الى حوار هادئ اذا اردنا تغيير هذا العقد وفق ما يتم طرحه في مشروع الموازنة."
كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: الاضرابات لن تتوقف الا بالغاء المادة 61 التي تمس الموظفين كما الغيت المادة 60 أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.