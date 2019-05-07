عبدالله: مطلوب حلول سريعة ومستدامة للمستشفيات الحكومية

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ الى ان أزمة المستشفيات بشكل عام، والحكومية منها بشكل خاص تتفاقم بسبب عدم تسديد المستحقات من قبل الدولة، مما يشكل عائقا أمام دفع رواتب العاملين والموظفين والممرضين والأطباء.

ورأى عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مطلوب حلول سريعة ومستدامة لكي لا يتكرر ما يحصل في ​مستشفى صيدا الحكومي​".