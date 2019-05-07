اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الى ان أزمة المستشفيات بشكل عام، والحكومية منها بشكل خاص تتفاقم بسبب عدم تسديد المستحقات من قبل الدولة، مما يشكل عائقا أمام دفع رواتب العاملين والموظفين والممرضين والأطباء.
ورأى عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مطلوب حلول سريعة ومستدامة لكي لا يتكرر ما يحصل في مستشفى صيدا الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: مطلوب حلول سريعة ومستدامة للمستشفيات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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