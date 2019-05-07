حزب الاتحاد يستنكر ما تعرض له النائب أسامة سعد

استنكر حزب الاتحاد ما تعرض له النائب أسامة سعد خلال التحرك الذي كان يشارك به دعما لموظفي مستشفى صيدا الحكومي استنكارا لاستدعائهم للتحقيق معهم على خلفية إضرابهم، "إن القوى الأمنية التي منعت الدكتور أسامة سعد من الوصول إلى المخفر الذي يستدعي الموظفين تمثل سابقة في التعامل مع ممثلي الشعب وإن هذا التصرف الخاطىء من المؤسسة الأمنية يستدعي من النيابة العامة العسكرية التحرك فورا وإحالة العسكريين الذين تعرضوا لحرية الدكتور أسامة سعد إلى المحكمة العسكرية بسبب اعتدائهم على حصانة نائب في البرلمان اللبناني ومحاولتهم الحد من تحركه على أرض لبنانية يكفل له الدستور حرية الحركة والتعبير عليها".

وأكد الحزب ان " أسامة سعد هو نائب في البرلمان اللبناني منتخب من الشعب وهو يمثل نبض الفئة الشعبية التي انتخبته وله حق التعبير عن أوجاعها وآمالها إضافة إلى كونه رئيسا لتنظيم سياسي يمثل شريحة واسعة من اهالي مدينة صيدا الحبيبة. ويدعو حزب الاتحاد إلى احترام الديمقراطية وصون حرية التعبير وعدم تقييدها إلى الشكل الذي تراه السلطة مناسبا لها فالمواطن الذي يعاني من الوضع الاقتصادي المتردي من حقه أن يرفع الصوت عاليا للتعبير عن معاناته ومن حق ممثله في البرلمان أن يشاركه آلامه وأن يكون صوته المدوي لإيصال هذا الصوت إلى مراكز القرار".