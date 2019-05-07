محمد اسماعيل - القاهرة - يانجون - (د ب أ):
أفرجت ميانمار صباح اليوم الثلاثاء، عن صحفيين اثنين من وكالة أنباء رويترز كانا يقضيان حكما بالسجن لمدة 7 أعوام، بدعوى انتهاك قانون الأسرار الرسمية للبلاد، حسبما أفادت الوكالة الإخبارية.
وألقت السلطات القبض على "وا لون" و"كياو سوي أو" في ديسمبر 2017 أثناء قيامهما بتغطية مجزرة من جانب قوات الجيش في ميانمار بولاية راخين.
وتم إطلاق سراحهما اليوم الثلاثاء بموجب عفو رئاسي بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم في السجن.
ووفقًا لممثلي الادعاء، تم العثور على وثائق حكومية سرية بحوزة الصحفيين أثناء عملية تفتيش روتينية لشرطة المرور.
ويقول الصحفيان إن الشرطة قامت بدس تلك الوثائق معهما من أجل منعهما من إعداد تقاريرهما الصحفية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميانمار تفرج عن صحفيي "رويترز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.