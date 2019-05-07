ميانمار تفرج عن صحفيي "رويترز"

محمد اسماعيل - القاهرة - يانجون - (د ب أ):

أفرجت ميانمار صباح اليوم الثلاثاء، عن صحفيين اثنين من وكالة أنباء رويترز كانا يقضيان حكما بالسجن لمدة 7 أعوام، بدعوى انتهاك قانون الأسرار الرسمية للبلاد، حسبما أفادت الوكالة الإخبارية.

وألقت السلطات القبض على "وا لون" و"كياو سوي أو" في ديسمبر 2017 أثناء قيامهما بتغطية مجزرة من جانب قوات الجيش في ميانمار بولاية راخين.

Advertisements

وتم إطلاق سراحهما اليوم الثلاثاء بموجب عفو رئاسي بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم في السجن.

ووفقًا لممثلي الادعاء، تم العثور على وثائق حكومية سرية بحوزة الصحفيين أثناء عملية تفتيش روتينية لشرطة المرور.

ويقول الصحفيان إن الشرطة قامت بدس تلك الوثائق معهما من أجل منعهما من إعداد تقاريرهما الصحفية.