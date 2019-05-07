منال عوض: نحتفل بالعيد القومي لدمياط بمزيد من المشروعات التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن العيد القومي للمحافظة يخلد ذكرى انتصار شعبها على الحملة الصليبية فى معركة فارسكور وأسر لويس التاسع ملك فرنسا، بينما في الوقت الحالي يسعى الجميع أن تصبح قاطرة للتنمية الحقيقية في مصر.

أضافت عوض، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن مدينة الأثاث من المشروعات القومية الضخمة التى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لكونها أكبر مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجي وتقام على مساحة 331 فدانًا وتضم 54 هنجرًا بإجمالي 1348 ورشة.

وبينت أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروع شارع "306" لإنشاء منطقة تجمع وحدات وعربات للطعام بشكل حضارى، فضلا عن إقامة ثلاثة أسواق حضارية وفقا لخطط عمرانية وبها جميع المرافق الأساسية بكفر سعد و فارسكور وكذلك مدينة رأس البر للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين والتى كانت منتشرة خاصة بشارع النيل. وذكرت الدكتورة منال عوض أن ملفى الصحة والتعليم على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدة أنه جرى افتتاح عدد من المدارس ووضع حجر الأساس لإنشاء وإحلال وتجديد عدد آخر بالإدارات التعليمية المختلفه بهدف تقليل الكثافة بالفصول بالإضافة إلى افتتاح كنترول للتعليم الصناعى بالمحافظة، كما أكدت أنه جرى دعم عدد من المستشفيات بماكينات للغسيل الكلوى فضلا عن افتتاح مركز الغسيل الكلوي بكفور الغاب بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية لافتة إلى افتتاح وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدي بمستشفى دمياط التخصصى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وإنشاء مكتب دولى لتطعيم الحجاج والمعتمرين بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة وكذلك دعم مستشفتى دمياط التخصصى بجهاز أشعة مقطعية و تجهيزات العناية المركزة بها.

وأكدت محافظ دمياط تحقيق المحافظة أعلى المعدلات فى نسب المستهدف بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية والتى انطلقت أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه جرى توفير العلاج كاملا للمصابين وتحديد 11 مستشفى لعلاج السكر والضغط بالمجان.