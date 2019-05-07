تقارير: "جوجل" ستتيح لمستخدميها معرفة من يتتبع بياناتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة جوجل الأمريكية، إطلاق أدوات جديدة تعزز خصوصية مستخدميها، وتحد من قدرة الآخرين على تتبع بياناتهم.

ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إن شركة جوجل أعلنت أن محركها للبحث الإلكتروني "كروم"، سيطلق أدوات جديدة تعزز أمن المستخدمين بصورة كبيرة، لكنها أشارت إلى أن الشركة لم ترد على طلب للتعليق على هذا الأمر.

ووفقَا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه بعد سنوات من الجدل حول تعزيز خصوصية المستخدمين، ستطلق "جوجل" خدمة جديدة، هذا الأسبوع، تتيح للمستخدمين التعرف على من يقومون بتتبع بياناتهم، وتوفر لهم خيارات تحول دون استمرار هذا الأمر.​