فيسبوك تلغي حسابات وصفحات مزيفة تدار من روسيا

ألغت شركة "فيسبوك" عشرات الصفحات والمجموعات والحسابات التي تدار من روسيا يوم الاثنين، في إطار عملية "تطهير" مستمرة لحسابات مزيفة تستخدم في التلاعب بآراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبذل فيسبوك جهوداً لتكثيف رد فعلها على "السلوك غير الموثوق" في بلدان مثل الفلبين وروسيا وإيران ، عقب اتهامات باستخدام موقع التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 واستفتاء بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقامت الشركة بحذف 97 حساباً ومجموعة وصفحة من الموقع كانت في شبكة واحدة مقرها روسيا وتركز على أوكرانيا.

وحسب الشركة، كانت تلك الصفحات والحسابات تستخدم في توجيه المستخدمين إلى محتوى يتعلق بالنزاع العسكري في شرق أوكرانيا والسياسة الروسية والأخبار السياسية في أوروبا.

كما قامت الشركة بحذف 21 صفحة وحساباً على فيسبوك وحسابات على إنستجرام كانت جزءاً من شبكة ثانية تركز على النمسا ودول البلطيق وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا وبريطانيا.

وركز محتوى منشورات هذه الشبكة موضوعات تتعلق بالهجرة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).