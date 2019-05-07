زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر هزّ بابوا غينيا الجديدة وشمال شرقي أستراليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع الساعة 07:19 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (21:19 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش)، على بعد 127 كيلومتراً شرقي بابوا غينيا الجديدة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "وقع الزلزال نتيجة تصدع طبيعي على عمق متوسط".

واعتُبرت هذه الهزة، زلزالاً متوسط العمق، وهو نوع من الزلازل لا يسبب غالباً أضراراً كبيرة على سطح الأرض فوق مركزه.

وتم الشعور بالزلزال في شمال كوينزلاند بأستراليا ، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في البلاد.

وكتب المكتب على تويتر: "لا يوجد تهديد بحدوث أمواج تسونامي في أستراليا من زلزال في أقصى شمال كوينزلاند".