انت الان تتابع سياسي فرنسي: عقوبات روسيا فرضت لمصلحة أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

اعتبر المرشح عن حزب التجمع الوطني الفرنسي للانتخابات الأوروبية تيري مارياني، أن من مصلحة أوروبا إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على روسيا، واستئناف الحوار، قائلا: "روسيا لم تعد تشكل تهديدا، هذه السنة الميزانية العسكرية لفرنسا تخطت الميزانية العسكرية الروسية، هل تعتقدون أنه عندما نتحضر للحرب نقوم بخفض الميزانية العسكرية"، كما اعتبر النائب والوزير السابق أن روسيا وأوروبا لديهما نقاط مشتركة ويجب استئناف الحوار، وأنه يجب إنهاء هذه المرحلة من التوتر المفتوح بسبب الأزمة الأوكرانية أن تتوقف من أجل مصلحة الجميع.

وقال مارياني، في مقابلة مع إذاعة "فرانس كولتور"، اليوم الاثنين، إن العقوبات على روسيا فرضت وفقا لمصالح الأمريكيين، متابعا: "المنتجات الزراعية الروسية تخضع للعقوبات، لكن قطاع التكنولوجيا الفضائية الروسية لا يخضع للعقوبات، لأن الأمريكيين يحتاجون للروس من أجل المحطة الفضائية، هل برأيكم التكنولوجيا الفضائية

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