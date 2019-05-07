انت الان تتابع بوينج تعترف: نعلم بوجود مشكلة في طائرات «737 ماكس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصنع بوينج - صورة أرشيفية

اعترفت شركة "بوينج" الأمريكية بأنها كانت على علم بمشكلة في نظم طائراتها من طراز "737 ماكس"، قبل عام من تعرض طائرتين من ذات الطراز لحادثين مروعين، لكنها رغم ذلك لم تتخذ إجراء. وقالت الشركة، إنها عن غير عمد جعلت من خاصية ما للإنذار أمرا خياريا بدلا من أن يكون معياريا، لكنها أصرت على أن ذلك لم يكن يمس أمان الرحلات، متابعة أنها كانت تنوي توفير الخاصية بشكل معياري، لكنها لم تدرك حتى ظهرت العواقب أن ذلك كان ليتاح فقط لو أن الخطوط الجوية اشترت مؤشرا اختياريا، وأنها عمدت إلى التعامل مع المشكلة في تحديث لاحق للبرمجيات.

وأكدت الشركة أن مشكلة البرمجيات "لم تؤثر بشكل سلبي على سلامة الطائرة أو تشغيلها"، وذلك حسبما ذكر موقع "بي بي سي".وتوقفت كل طائرات "737 ماكس" عن التحليق، في مارس الماضي، بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها،وقبل ذلك بـ5 أشهر، لقي 189 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة "ليون إير"