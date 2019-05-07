محكمة إسرائيلية تفرض تعويضا على أسير فلسطيني بـ 42 مليون شيكل

فرضت محكمة "تل أبيب" المركزية على الأسير باسم خندقجي دفع تعويض قدره 42 مليون شيكل لعائلات قتلى عملية فدائية بحيفا قبل 15 عاما. وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن الأسير خندقجي، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، يقضى حكما بثلاثة مؤبدات في سجون الاحتلال على خلفية ضلوعه بعملية سوق الكرمل بحيفا التي نفذت بتاريخ 2 نوفمبر 2004 وأوقعت ثلاثة قتلى و58 جريحا. وطالبت المحكمة الأسير خندقجي بدفع مبلغ 42 مليون شيكل كتعويض لعائلات القتلى .

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