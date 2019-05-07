"رينارد" ينتقل للعمل في الدوري المصري عقب كأس أمم إفريقيا

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير نشرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب سيتولى تدريب أحد الأندية المصرية بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل.
وكشفت الصحيفة، أن الفرنسي برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون لن يجدد عقده مع فريقه، وسينتقل عقب انتهاء مباريات ليون بالدوري الفرنسي إلى المغرب للتفاوض مع الاتحاد المغربي لتدريب منتخب أسود الأطلس خلفا للمدرب الحالي هيرفي رينارد الذي أكدت الصحيفة تدريبه لأحد الأندية المصرية بعد انتهاء "كان 2019"، دون تحديد اسم نادي بعينه.
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