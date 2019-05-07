زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة سواحل بابوازيا-غينيا الجديدة

اسماء السيد - واشنطن: أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالا بقوّة 7,2 درجات ضرب الثلاثاء بابوازيا-غينيا الجديدة، الدولة الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ والتي تشهد بالتالي هزّات أرضية متكرّرة.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع صباح الثلاثاء في الساعة 07,19 (الإثنين في الساعة 21,19 ت غ)، محدّداً مركزه على بعد 260 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي وعلى عمق 126 كلم، ومستبعداً أي خطر لحدوث أمواج مدّ عال (تسونامي) من جرّائه.

وكان زلزال بقوّة 7 درجات ضرب في تشرين الأول/أكتوبر جزيرة بريطانيا الجديدة التابعة لبابوازيا-غينيا الجديدة، ولكنّ مركزه كان يومها على عمق أقل إذ بلغ 40 كيلومتراً، مما أدّى إلى إطلاق تحذير من خطر حدوث تسونامي.

ويومها كانت البلاد ما زالت تتعافى من زلزال مدمّر ضربها في شباط/فبراير بقوة 7,5 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وعزل بعض القرى عن العالم الخارجي.