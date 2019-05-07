شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار جنيه قيمة موارد الدولة فى الموازنة العامة 2020.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 المرسل إلى مجلس النواب وحصلت "الْيَوْمَ السابع" على نسخة منه عن بلوغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) إلى تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1% من الناتج المحلى الإجمالى) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6%، من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1% من الناتح المحلى الإجمالى. ووصلت قيمة إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة العامة لـ 2019/2020 نحو 1,979 مليار جنيه أى بنسبة 32,1% من الناتج المحلى الإجمالى. وجاءت هذه الموارد موزعة على: Advertisements - الإيرادات: وتبلغ 1,134 مليار أى بنسبة 18,4% من الناتج المحلى الإجمالى. - المتحصلات من حيازة الأصول المالية: وتبلغ 24 مليار جنيه بنسبة 0,4% من الناتج المحلى الإجمالى. - الاقتراض وإصدار الأوراق المالية وبلغت 821 مليار أى بنسبة 13,3% من الناتج المحلى الإجمالى.

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