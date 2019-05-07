كتبت- ياسمين محمد:
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على تصريحاته بجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، الاثنين، والجدل الذي أثارته بقوله إن نظام التعليم الجديد سيتوقف إذا لم تدعمه وزارة المالية.
وكتب "شوقي"- عبر حسابه بموقع "فيسبوك"- ردودًا قاطعة لشائعات ذائعة في 11 نقطة، مؤكدًا أن "مشروع تطوير التعليم المصري يسير إلى الأمام بخطى ثابتة".
وجاءت تصريحات الوزير كالآتي:
1- "مشروع تطوير التعليم المصري إلى الأمام بخطى ثابتة".
2- امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بنظام الإمتحانات الجديد وبنظام...
كانت هذه تفاصيل خبر في 11 نقطة.. وزير التعليم يرد على الشائعات: "لا توجد خلافات بين الحكومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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