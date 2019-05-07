حنكش: لتحديد الأولويات في سياسة التقشف التي باتت واضحة وتنحصر بضبط الهدر

شدد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ على أن "المطلوب اليوم تحديد الأولويات في ​سياسة​ التقشف والتي باتت واضحة للجميع وتنحصر بضبط الهدر و​مكافحة الفساد​ بعيداً عن الشعارات ومن خلال العمل الفعلي؛ خصوصاً أن مكامن الهدر باتت معروفة كمعابر التهريب والتهرب الجمركي وغيرها كثير من الأبواب". وأضاف: "لكن للأسف فإن هذه الطبقة تستسهل دائماً المس بجيوب اللبنانيين ومداخيلهم التي رفعوها بإطار ​سلسلة الرتب والرواتب​ في العام 2017 عشية ​الانتخابات​ النيابية ليكتشفوا اليوم أن ​الضرائب​ التي أقروها غير قادرة على تغطية مصاريف هذه السلسلة".

واعتبر حنكش في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن التحركات التي يشهدها الشارع "تعكس عدم ثقته بكل ما تقوم به هذه الطبقة التي وظفت 10 آلاف شخص قبيل الانتخابات رغم اتخاذها قراراً بوقف التوظيف". وأضاف: "ما نحن بصدده حكومات في قلب ​حكومة​ واحدة تحولت إلى كتلة تناقضات؛ خصوصاً بعدما باتت الهوة تتسع يوماً بعد يوم بين الوزراء الذين لا يعنيهم إلا إرضاء جماهيرهم الحزبية وتأمين موازنات لوزاراتهم قادرة على تأمين استمرارية تقديم الخدمات اللازمة لهذه الجماهير".