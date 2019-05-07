الجيش الليبي يعلن شن غارات جوية على مواقع في طرابلس

أعلن رئيس شعبة الإعلام الحربي خليفة العبيدي، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن سلاح الجو الليبي استهدف عدة مواقع استراتيجية في ضواحي العاصمة طرابلس تابعة لحكومة الوفاق على تخوم ​مدينة طرابلس​ ، محذرا المواطنين من الاقتراب من مواقع العدو.

وأشار رئيس شعبة الإعلامي الحربي إلى أن "تلك الضربات الجوية صاحبتها عمليات نوعية من قوات المشاة"، مشيرا إلى أن "هذه العمليات كانت دقيقة وأصابت الأهداف بشكل ناجح وكبدتهم خسائر كبيرة".

وأوضح العبيدي أن "خلال هذه العمليات الجوية كذلك قوات المشاة قد دمرت عدد من الآليات والمخازن التابعة لهذه ​الجماعات المسلحة​".