كشف الرئيس السابق لقسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، يعقوب أميدرور، عن تفاصيل خطيرة بشأن القبة الحديدية وأسباب عدم اعتراضها لصواريخ الفصائل الفلسطينية، وبخاصة حركة حماس، وكشف أميدرور في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" ان إذا تم إطلاق صاروخ على موقع يبعد أقل من بضعة كيلومترات، فليس لدينا ما يكفي من الوقت لاعتراضه. وأضاف أن لدى إسرائيل فجوة حرجة في نظام الحماية الخاص بها.
وأوضح الرئيس السابق لقسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، أنه في حالة الصاروخ الذي أصاب السيارة بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي، ومن وجهة نظر النظام الدفاعي، فقد كانت هذه منطقة مفتوحة خالية من السكان، ونحن لا نعترض مثل هذه الصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: القبة الحديدة لا يمكنها اعتراض صواريخ "حماس" قصيرة المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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