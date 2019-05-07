الاذاعة الإيرانية: روحاني سيعلن استئناف البرنامج النووي

نقلت الإذاعة ال​إيران​ية الرسمية عن مصدر مقرب من لجنة حكومية تشرف على ​الاتفاق النووي​ اعلانه ان إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب ​الولايات المتحدة​ من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكنها لن تنسحب من الاتفاق

وأوضح ان الرئيس ​حسن روحاني​ سيعلن أن إيران ستقلص بعضا من تعهداتها "البسيطة والعامة" بموجب الاتفاق غدا الأربعاء أي بعد عام بالتمام من إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انسحاب بلاده من الاتفاق.