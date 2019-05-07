غوتيريس و موسى يجدّدان الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية ​الاتحاد الأفريقي​ موسى فقّي، الدعوة لوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ حيث تواصل قوات المشير ​خليفة حفتر​ هجومها الرامي للسيطرة على طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن فقّي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريش في نيويورك أنّ "الأولوية اليوم هي لوقف الحرب"، مؤكّداً أنّ "لا حلّ عسكرياً في نزاع من هذا النوع".