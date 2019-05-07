غوتيريس قلق من زيادة حدة المعارك شمال غرب سوريا ويدعو لحماية المدنيين

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​، عن قلقه من تزايد حدّة القتال في شمال غرب ​سوريا​، داعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ومطالباً ​روسيا​ بالمساعدة في فرض وقف ل​إطلاق النار​.

وأعلن غوتيريس في بيان أن "في 5 أيّار أصيبت ثلاثة مراكز طبيّة بغارات جويّة مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمّت مهاجمتها منذ 28 نيسان الماضي إلى سبعة مراكز على الأقلّ".

وأكّد البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة "يحثّ جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين" و"يطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجدّداً احترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 أيلول الفائت".