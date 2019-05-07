طنجة..توقيف فتاتين بسبب المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين ، من توقيف فتاتين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بالمحطة الطرقية بمدينة طنجة، وذلك أثناء استعدادهما لمغادرة المدينة على متن حافلة للنقل الطرقي متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 10.000 قرص إكستازي مخدر، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات وهواتف نقالة