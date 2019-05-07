حالة الطقس: أجواء ربيعية وانخفاض على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود ستة الى سبعة درجات مئوية. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة. وتكون الفرصة سانحة لزخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

ويكون الجو ربيعيا بامتياز وتسود أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية وأقل من ذلك في المناطق متوسطة الارتفاع. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويسود جو ربيعي بشكل كبير مع جو بارد في ساعات الصباح ومائل للدفء في ساعات النهار وبارد في ساعات المساء والليل. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

تبقى الحرارة، يوم الخميس، دون معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة إلى أربعة درجات مئوية، ويكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا بوجه عام مع برودة واضحة في ساعات الليل والفجر الباكر، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود في ساعات الصباح جو بارد نسبي إلى بارد مع حرارة منخفضة. بينما يسود جو ربيعي دافئ في ساعات الظهيرة وصولا إلى ساعات المساء حيث تنخفض الحرارة مجددا. الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم السبت، مع بقائها دون المعدل السنوي لهذا الوقت من العام بحدود درجتين إلى ثلاثة درجات مئوية، ويسود جو دافئ وربيعي معتدل في ساعات النهار، ويميل الجو في ساعات الليل للبرودة النسبية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو شديد الدفء إلى حار نسبياً في ساعات النهار خاصة في المناطق غير الجبلية. ويسود جو منعش ليلا وفجرا. الرياح تمون شمالية شرقية تتحول لاحقا إلى شمالية غربية.