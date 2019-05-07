انت الان تتابع بوتين يتلقى تقارير حول حادث الطائرة المنكوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يتسلم تقارير متواصلة عن طائرة "سوخوي سوبر جيت -100"، التي تعرضت لحريق في مطار شيريميتيفو بموسكو، أمس الأحد، وتسبب بمصرع 41 راكبا، قائلا إن بوتين بدأ يتلقى تقارير عن الحادث، وأعطى التعليمات اللازمة لإجراء تحقيق ومساعدة المتضررين. وكانت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية قد أكدت مصرع 41 شخصا في حادث اندلاع حريق بالطائرة المذكورة خلال هبوطها اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو.

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من ناحية أخرى، أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص، وإصابة آخرين، مؤكدة على التضامن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك