شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطالب مجلس النواب بتوفير موازنة قطاع التعليم فى 2020 كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،أمس الإثنين مطالبة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 كاملة. وتطرق الاجتماع لكون القيمة الموضوعة غير كافية للوزارة والتزاماتها تجاه مشروع التعليم الجديد. Advertisements وكان الوزير قد طالب بزيادة لقطاعه تصل لـ 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية بمعنى 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وأكد أن عدم توافر الزيادة يضر بالتزامات الوزارة، التى تتضمن مناهج وكتب جديدة وتدريب للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابليت وغيرها.

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