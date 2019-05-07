وزير الخزانة الأميركي: ترامب لن يقدم ملفه الضريبي إلى مجلس النواب

أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، ان الرئيس ​دونالد ترامب​ لن يقدم ملفه الضريبي إلى ​مجلس النواب​، الذي به أغلبية من الديمقراطيين المعارضين لترامب، وفقا للوائح الإرشادية من جانب وزارتي العدل والخزانة.

وأضاف منوتشين، في خطاب وجهه لمجلس النواب، إنه اعتمادا على إفادة من ​وزارة العدل​ فقد تبين أن طلب اللجنة المختصة بالمجلس يفتقر إلى الأساس التشريعي السليم، وبذلك ووفقا للوائح المعمول بها، فإنه لا يجوز لوزارة الخزانة الكشف عن البيانات الضريبية المطلوبة.

وكانت اللجنة المعنية ب​الضرائب​ في المجلس قد استشهدت بقانون يعطي الصلاحية لرئيس اللجنة للحصول على البيانات الضريبية الخاصة بأي فرد أمريكي، ولذلك طلبت التقرير الخاص بترامب عن 6 سنوات مضت وأمهل وزير الخزانة حتى الاثنين 6 مايو للرد